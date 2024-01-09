В Южной Корее запретили есть собачье мясо

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Любители домашних животных долгое время пребывали в ужасе от того, что в Южной Корее деликатесом считалось собачье мясо. Наконец-то местные власти решили защитить собак от смерти ради сомнительного гастрономического удовольствия людей.
Так, сегодня, 9 января, стало известно о решении ввести запрет на употребление мяса собак. Об этом информирует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Теперь будет запрещено разводить собак на убой и продажу мяса.
Стоит отметить, что в нашей стране всегда с особым трепетом относятся к пушистым друзьям человека. Так, накануне спасатели бросились на выручку собаке, которая застряла под бетонной плитой на станции Митьково в Москве, передает телеканал "360".
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