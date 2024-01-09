В Южной Корее запретили есть собачье мясо

Мировое сообщество давно ждало этого решения

Любители домашних животных долгое время пребывали в ужасе от того, что в Южной Корее деликатесом считалось собачье мясо. Наконец-то местные власти решили защитить собак от смерти ради сомнительного гастрономического удовольствия людей.



Так, сегодня, 9 января, стало известно о решении ввести запрет на употребление мяса собак. Об этом информирует интернет-издание "Подмосковье сегодня". Теперь будет запрещено разводить собак на убой и продажу мяса.



Стоит отметить, что в нашей стране всегда с особым трепетом относятся к пушистым друзьям человека. Так, накануне спасатели бросились на выручку собаке, которая застряла под бетонной плитой на станции Митьково в Москве, передает телеканал "360".

