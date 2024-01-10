Хитрая пенсионерка попросила квартиру у победителя лотереи

Пожилая дама считает, что нужно делиться

Новости о том, что некий россиянин сумел сорвать джек-пот в новогодней лотерее и обогатился на миллиард рублей, разорвали информационное пространство. Теперь к счастливчику обращаются за помощью.

Так, не лишенная хитрости пенсионерка обратилась к журналистам с просьбой при обнаружении победителя узнать у него, не хочет ли он стать благодетелем и помочь старушке с покупкой собственной квартиры. Об этом сообщает телеканал "360".

Пожилая дама пожаловалась, что всю жизнь обходится без приличного жилища и надеется на доброту новоявленного миллиардера. Впрочем, пока сорвавший куш россиянин не явился за выигрышем.

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