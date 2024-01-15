В Москве объявился выигравший миллиард в лотерею счастливчик

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Долгие две недели жителей нашей страны с большим любопытством наблюдали за развитием ситуации вокруг астрономического выигрыша в лотерею.
Россиянина, который стал счастливым обладателем огромной суммы в размере миллиарда рублей, не могли найти целых две недели, напоминает телеканал "360".
Однако, наконец-то, мужчина объявился. Он сам пришел за выигрышем на 14-й день после проведения лотереи, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Новоявленный миллиардер обратился в лотерейный центр в российской столице. Сейчас завершается процесс оформления формальностей, и в скором времени мужчина получит деньги, передает телеканал RT.
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