В Москве объявился выигравший миллиард в лотерею счастливчик

Жизнь мужчины изменилась кардинальным образом

Долгие две недели жителей нашей страны с большим любопытством наблюдали за развитием ситуации вокруг астрономического выигрыша в лотерею.



Россиянина, который стал счастливым обладателем огромной суммы в размере миллиарда рублей, не могли найти целых две недели, напоминает телеканал "360".



Однако, наконец-то, мужчина объявился. Он сам пришел за выигрышем на 14-й день после проведения лотереи, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Новоявленный миллиардер обратился в лотерейный центр в российской столице. Сейчас завершается процесс оформления формальностей, и в скором времени мужчина получит деньги, передает телеканал RT.

