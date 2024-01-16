Необычные каникулы ежа умилили публику – видео

Необычные каникулы ежа умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверек отдыхает получше некоторых людей

Обычно люди обзаводятся такими классическими питомцами, как коты и собаки, однако нередко в семьях можно встретить и более оригинальных любимцев. Так, одно семейство, помимо парочки очаровательных песиков, обзавелось еще очень милым ежом. Зверек быстро стал новой звездой социальных сетей.

Людей весьма удивил видеоролик, на который попала зарисовка из жизни ежа и его друзей-собак. Надо полагать, животные пользуются бесконечной любовью своих владельцев, даже в отпуск люди отправляются вместе со зверьками.

Так, на видеокамеру попали яркие кадры с отдыхом зверинца. Животных взяли на морскую прогулку. Два пса комфортно разместились на надувном матрасе, а для маленького ежика приобрели специальный крошечный спасательный круг. Судя по выражению мордочек зверей, все происходящее очень им нравится.



Более того, люди в комментариях отметили, что далеко не всегда им удается организовать такой роскошный отдых для себя. Так что многие позавидовали жизни зверюшек.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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