Под Москвой схватили двух браконьеров

Из-за действий нарушителей погибла самка лося

Резонансный инцидент произошел в Московской области. Там были задержаны два браконьера, которые занимались незаконной охотой на диких животных.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", противоправные действия нарушителей привели к гибели самке лося.

Бдительные стражи правопорядка схватили мужчин неподалеку от населенного пункта Бурково. Ночью они вероломно разделывали тушу бедного животного. На злодеев уже завели уголовное дело. Также им планируют предъявить иск в размере кругленькой суммы в 400 тысяч целковых.

Источник: Министерство экологии и природопользования Московской области ✓ Надежный источник

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