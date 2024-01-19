Кот-контролер в метро насмешил народ

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Коты пользуются особой популярностью в интернет-пространстве. Эти милые звери постоянно выкидывают что-нибудь эдакое. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный черный кот, который взял на себя нелегкую задачу по контролю оплаты проезда в метрополитене.
Усатый занял стратегически важный пост прямо на турникете. Люди, которым нужно попасть в подземку, должны не только оплатить проезд, но и почесать контролера за ухом. Разумеется, пассажиров такие условия более чем устроили. Люди с большим удовольствием ласкают красавца-кота, после чего с чистой совестью проходят в метро.
Забавный видеоролик с котом-контролером получил много просмотров и комментариев. Пользователи социальных сетей от души позавидовали пассажирам, которые с самого раннего утра могут зарядиться позитивной энергией, погладив красивого котика. Многие были бы не против, чтобы такой контролер завелся и в подземках других городов.
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