Кот-контролер в метро насмешил народ

Ушастый внимательно следил за оплатой проезда

Коты пользуются особой популярностью в интернет-пространстве. Эти милые звери постоянно выкидывают что-нибудь эдакое. Новой звездой социальных сетей стал очаровательный черный кот, который взял на себя нелегкую задачу по контролю оплаты проезда в метрополитене.



Усатый занял стратегически важный пост прямо на турникете. Люди, которым нужно попасть в подземку, должны не только оплатить проезд, но и почесать контролера за ухом. Разумеется, пассажиров такие условия более чем устроили. Люди с большим удовольствием ласкают красавца-кота, после чего с чистой совестью проходят в метро.





Забавный видеоролик с котом-контролером получил много просмотров и комментариев. Пользователи социальных сетей от души позавидовали пассажирам, которые с самого раннего утра могут зарядиться позитивной энергией, погладив красивого котика. Многие были бы не против, чтобы такой контролер завелся и в подземках других городов.

