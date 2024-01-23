Никогда не храните лимоны в таких условиях: иначе сгниют

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Миллионы россиян предпочитают пить чай с лимоном. Однако этот фрукт зачастую пропадает и становится совершенно непригодным для использования раньше, чем мы его достанем и начнем резать на дольки. А все из-за того, что многие не знают, как правильно хранить этот цитрусовый фрукт.
Лимон необходимо хранить в холодильнике. Но перед этим убедитесь в его пригодности – осмотрите на предмет деформаций и заболеваний.
Предварительно обязательно необходимо помыть лимоны. Очистите их от пыли и грязи. Сначала – проточной водой, затем – полотенцем, во избежание появления бактерий на кожуре.
Заверните каждый лимон в бумагу с газетой, чтобы цитрусовые не подвергались воздействию влаги со светом. Использование пластика для хранения исключено – в таком материале фрукт будет очень быстро гнить.
Нельзя хранить лимон в морозильной камере. Температура хранения этого цитрусового – от 6 до 8 градусов тепла. Не размещайте цитрусовые с продуктами, которые выделяют этилен. Это бананы, яблоки, персики с абрикосами. Принципы товарного соседства, увы, распространяются и на домашний холодильник.
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