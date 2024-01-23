Высадившую кота Твикса проводницу отстранили от работы

Рассмотрение дела продолжается

Проводницу, которая высадила кота Твикса на 30-градусный мороз с поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург, была временно отстранена от работы с пассажирами на время проведения расследования. Ранее глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по статье о жестком обращении с животными.

Как сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников, перевозчик планирует пересмотреть правила перевоза домашних животных в вагонах. Ожидается, что в ближайшее время процедура будет более персонифицированной, указывает RT.

Кота Твикса после высадки в Кирове искали вместе с волонтерами. Его нашли мертвым примерно в километре от вокзала спустя 10 дней.