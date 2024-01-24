Не вздумайте покупать эти товары на маркетплейсах

Есть товары, которые лучше покупать всегда в офлайн

Маркетплейсы чрезвычайно популярны у россиян – не выходя из дома, мы приобретаем все необходимое для быта. И зачастую заходим еще дальше, покупая на онлайн-платформах еду, что является ошибкой и непредвиденным риском. Портал "Ридлайф.ру" рассказал, что еще нельзя приобретать на маркетплейсах и какие товары необходимо приобретать исключительно офлайн.

Еда и лекарственные препараты – самый очевидный вариант. На складах маркетплейсов едва ли можно рассчитывать на соответствие хранения продуктов и лекарств предписанным нормам. Не секрет, что вы, к тому же, с великой долей вероятности наткнетесь на подделку, которых хватает на маркетплейсах.

Бытовая техника – здесь вы также рискуете столкнуться с поддельной продукцией. Согласитесь, лучше всего приобретать смартфон в сетевых магазинах, проверенных временем. Да и какие гарантии могут дать вам онлайн-продавцы?

Товары для детей – маркетплейсы охотно продают некачественные товары и из такой важной категории. То же самое относится и к крупногабаритным товарам. Доставка, гарантирующая безопасность при перевозке, доступна в специализированных магазинах. В иных случаях вы сильно рискуете.