Метеоролог рассказал, как глобальное потепление отразится на россиянах

Метеоролог рассказал, как глобальное потепление отразится на россиянах
Vladimir Melnikov/www.globallookpress.com
Зимы стали мягче, однако куда более дождливыми в сравнении с прошлым веком

Метеоролог, профессор МГУ Александр Кислов рассказал, что климатические изменения в мире заметно отстают от российских: здесь все ощущается куда более резко, чем в остальных уголках земного шара. Глобальное потепление стало причиной массовых осадков. Засуху сменяют сильнейшие дожди, на смену которым приходят зимние метели с влажным снегом.

Правда, во второй половине прошлого века морозы от 20 градусов ниже нулевой отметки в российских широтах считались обычным делом. А теперь минус 15 °С воспринимается россиянами как "катастрофа". Все из-за усиления явления, которые имеют отношение к потеплению.

Кислов полагает, что за счет потепления на евразийском континенте возникли необычные погодные явления. В Средиземном и Черном морях активизировались синоптические вихри, которые сравнимы с ураганом в тропиках. Из-за них ряд российских регионов утопают в осадках.

Однако в России, которая на 60% находится на территории мерзлоты, климатические изменения помогли бы расширить площадь сельскохозяйственных угодий, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: АиФ ✓ Надежный источник

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