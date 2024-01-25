Вот почему нельзя сливать кипяток в раковину

Вот почему нельзя сливать кипяток в раковину
IMAGO/Winfried Rothermel/www.globallookpress.com
В противном случае за последствия вам придется расплачиваться звонкой монетой

Найдется немало хозяек, наводящих чистоту в мойках с помощью кипятка, которыми щедро обдают раковину. Хотя сегодня сливные трубы в основном изготавливают из поливинилхлорида – довольно прочного полимера, легко и долговечного – такие трубы не предназначены для столь высоких температур.

ПВХ-трубы хорошо выдерживают температуру воды до 65 градусов тепла. При резких изменениях температуры этот материал либо расширяется, либо сжимается, а все заканчивается трещиной – и, как следствие, локальным потопом. Именно поэтому нельзя сливать в мойку кипяток.

Безусловно, если у вас водопроводные трубы изготовлены из стали, железа или меди, развлекайтесь, как хотите. Помните, однако, о резиновых соединениях, которые можете повредить.

При сливе кипятка пластик моментально сужается – для материала это термический шок. А резкие температурные изменения искажают материалы, повреждают трубы и уплотнительные прокладки. Во избежание таких неприятностей подождите, пока кипяток остынет, и только потом сливайте.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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