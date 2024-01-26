Кто выиграет от запрета вейпинга? Анализ последствий для граждан и государства

"Электронки" могут навсегда уйти с табачного рынка в случае принятия закона

Сегодня глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект о полном запрете продажи вейпов. По его словам, это необходимо для сохранения здоровья нации. Но какие последствия нас ожидают?

В России насчитывается около 5 млн совершеннолетних потребителей электронных сигарет. Это уже сложившееся годами социальное явление. Большая часть потребителей не готовы отказаться от вейпов. Поэтому после запрета на рынок хлынет несертифицированный контрафакт. Подделки будут отпускаться с прилавков в том числе несовершеннолетним – так недобросовестные предприниматели не просто сохранят, но и приумножат прибыль ввиду ухода с рынка легальных игроков, неспособных составить конкуренцию нелегалам в сложившихся условиях. Риски не выдуманные. Правительство даже указывает на них в своем отзыве на законопроект (отзыв опубликован в телеграм-канале Нилова).

Откат к табакокурению, вероятно, тоже будет иметь место, что играет на руку властям, ведь налоговые поступления от продаж сигарет все еще больше и стабильнее, чем вейпов. Но здесь встает вопрос здоровья населения. Исследования доказывают, что сигареты намного опаснее электронок. Это подтверждает и рейтинг вредности никотинсодержащей продукции, составленный научной компанией Biochromex.

Экономический эффект от запрета депутатов мало волнует. Отсутствие громадных ресурсов для борьбы с резко разросшимся рынком тоже. Госбюджет в перспективе может потерять более 760 млрд рублей за 5 лет. Но, по словам Нилова, этот убыток не сравнится с благородным намерением "народосбережения".

До этого табачная политика в стране не отличалась демократичностью. Запрет бестабачных никпэков и повышение акцизов на никотинсодержащие жидкости – не лучшие решения для увеличения доли легальной торговли. Тем не менее россияне все еще имеют право выбора, что им курить. Чем же обернутся санкции на вейпы в этот раз – открытый вопрос.