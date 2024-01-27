Какими продуктами можно заменить яйца

Редкий завтрак обходится без омлета или блинчиков

Для большинства жителей нашей страны яйца стали незаменимым продуктом: именно с блюд из яиц многие начинают свой день. Однако из-за различных причин может появиться необходимость найти замену яйцам.

Известный российский диетолог Анжелика Дюваль в беседе с порталом "Ридлайф.ру" отметила, что существуют продукты, которые хорошо подходят в качестве заменителей яиц.

Например, вкусный омлет получится из нутовой муки. В блинчики и оладьи вместо яиц можно положить яблочное или банановое пюре. В салатах яйца хорошо "подменяют" белая фасоль или авокадо.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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