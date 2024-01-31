Как засыпать без телефона в руках: избавляемся от вредной привычки

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Миллионы или даже миллиарды людей залипают в телефоне в руках перед сном. А ведь такая привычка является причиной нарушения сна, повышенной тревожности и высокого уровня стресса. Поэтому спать нужно ложиться без гаджетов. Портал "Ридлайф.ру" рассказал, как избавиться от этой вредной привычки.
Самый очевидный способ – замена гаджету. Почитайте книгу, помедитируйте, послушайте музыку. И положите телефон куда-нибудь подальше от кровати, чтобы не искушать себя.
Вместо будильника на телефоне подойдут электронные, а то и механические часы. А на смартфоне установите ограничительные функции, которые предусматривают производители. К примеру, установите в определенное время режим сна, когда телефон переходит в черно-белый режим.
Наконец, помните, что без внутренних самоограничений никакие привычки не будут эффективными. Добивайтесь того, чтобы отход ко сну без телефона был для вас в порядке вещей.
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