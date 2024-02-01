На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение

В дептрансе Москвы заявили о штатной работе поездов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено, о чем сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметили в ведомстве, движение уже вводится в график.

Ранее стало сообщалось об отсутствии движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" станций из-за человека, оказавшегося на путях. В обратном же направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник

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