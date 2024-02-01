На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
905 новости
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено, о чем сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Как отметили в ведомстве, движение уже вводится в график.
Ранее стало сообщалось об отсутствии движения поездов от "Серпуховской" до "Савеловской" станций из-за человека, оказавшегося на путях. В обратном же направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.
Действия звезды вызвали негодование у активиста
Музыкальный критик уверен, что всему можно найти причину