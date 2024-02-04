Россиян предостерегли от покупки дорогостоящих подарков на 23 февраля и 8 марта

Иначе можно влезть в финансовую яму

Финансист Мария Кузнецова предостерегла россиян от излишне дорогих подарков близким в День святого Валентина, День защитника Отечества и Международный женский день. "Бить по карманам" россиянам точно не стоит – иначе можно и вовсе рухнуть в финансовую яму.

Потребительский кредит на подобные мелочи, считает эксперт – совершенно абсурдный шаг.

"Кредиты на такие предметы достигают 15, 18 а то и 20%. Крайне невыгодная, неэффективная финансовая стратегия, которая может завести вас в финансовую яму", – предупреждает специалист.

Необходимо избавиться от лишних эмоций и подойти к вопросу выбора подарков рассудительно и с практической точки зрения. Сравните цены и выберите наиболее выгодное предложение. И, конечно, нужно решить вопрос с подарками так, чтобы финансовая стабильность оставалась непотревоженной, отмечает "Пятый канал".