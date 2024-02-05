"Кто кому теперь не пара, Володенька?": психолог объяснила популярность нового тренда

Вот почему опасно жить прошлыми отношениями

У россиян в Сети стал популярен мем "А кто теперь кому не пара, Володенька?", где дамы демонстрируют изменения во внешности с момента расставания с мужчинами. Психолог Анна Малыгина уверяет, что за такими попытками стоит стремление показать бывшим партнерам, кого те потеряли.

Анна указала, что в попытках доказать бывшим все чудовищные недостатки такой потери многие не понимают, как строить отношения с другими партнерами. Все дело в том, что человек зациклен на прошлом опыте отношений, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". В идеале, конечно, нужно жить дальше и принимать все расставания без драматизма.

Новый тренд в Сети, считает психолог, лишь навредит прекрасному полу и помешает думать о будущем. Нужно принять, что своего спутника жизни сразу найти не получится. Вместо ревности и стремления доказать экс-бойфренду, бросившего свою половину, как тот был неправ, лучше потратить время на поиск другого.

"Никому не понравится женщина, которая вечно что-то доказывает другим. Особенно, если это какой-то Володенька из пятого подъезда", – указала психолог.