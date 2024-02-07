Кот-обжора насмешил народ – видео

Кот-обжора насмешил народ – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатому давно пора на фитнес

Домашние коты очень сильно отличаются от своих уличных коллег. Пушистику, которому повезло жить дома среди любящих людей, редко в чем-либо отказывают. К сожалению, частенько это приводит к тому, что из грациозных зверей коты превращаются в неповоротливых увальней.

Забавный видеоролик с таким представителем кошачьих повеселил народ. В социальных сетях активно обсуждают физическую форму котейки, который явно любит хорошо и плотно покушать. Разумеется, подобная склонность к чревоугодию обернулась изрядным количеством лишних килограммов.

При этом, судя по поведению мохнатого, он пока не осознал, что потерял возможность порхать, как бабочка. Видимо, раньше коту не составляло труда легко запрыгнуть на любой предмет мебели. Теперь же с этим серьезные проблемы. На видео попал момент, когда жирный котик тщетно пытался перепрыгнуть с комода на кровать. Его неудачная попытка насмешила пользователей социальных сетей.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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