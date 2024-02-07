Генерала ФТС уволили после пьяного дебоша в Калининграде

Во время поездки мужчина вел себя агрессивно

Начальство Федеральной таможенной службы России подписало заявление на увольнение Олега Завгороднего по собственному желанию. Ранее генерал занимал пост главы управления тылового обеспечения. Это произошло после того, как появились сведения, что мужчина устроил пьяный дебош во время своей командировки в Калининград.

Утверждается, что в отеле он остановился с заместителем руководителя ФТС и еще одной сотрудницей ведомства. В ресторане между мужины устроили перепалку с охраной, после чего решили провести вечер в номере. Спустя время они вышли из комнаты и начали громко ругаться между собой, попутно обзывая проживающих. В итоге в отель был вызван наряд Росгвардии.

Во время драки с сотрудниками Завгороднего арестовали и доставили в отделение полиции. В соцсетях появились кадры, на которых якобы генерал лежит на полу, закованный в наручники, и требует его отпустить.

Олег Завгородний занимал свой пост в ФТС РФ с 2017 года.