UltimaСity: ГК "КОРТРОС" объявила название масштабного проекта в Южном порту

ЖК комфорт-класса будет располагаться на второй линии Москвы-реки

Новый проект ГК "КОРТРОС", который компания планирует реализовать в многообещающей локации "Сити-2" в районе Южного порта, получил название UltimaСity.

Жилой комплекс комфорт-класса с опциями из бизнес-сегмента будет располагаться на второй линии Москвы-реки и займет площадь 8,4 га. На территории появятся девять корпусов переменной этажности от 12 до 56 этажей с подземным паркингом, а также богатая инфраструктура. Сдача первой очереди UltimaСity запланирована на 2027 год, второй – на 2030 год.

"Название нашего проекта в Южном Порту – UltimaСity. Мы стремимся создать такой жилой комплекс, где жителям не надо идти на компромисс с собой, где учтены их потребности в комфорте. UltimaСity – это и про ультравозможности. Мы собрали в этом проекте лучшие практики девелопмента и добавили дополнительные опции: функциональность, уникальные диджитал решения, комьюнити.

И, конечно же, UltimaСity – это семейный и в тоже время инновационный квартал, ориентир на современные тренды качественного образа жизни. Это как раз то, что ГК "КОРТРОС" транслирует своими объектами вот уже почти 20 лет", – отметил главный коммерческий директор ГК "КОРТРОС" Дмитрий Железнов.

Название UltimaСity также отражено в имени умного помощника, который ГК "КОРТРОС" создала специально для проекта и реализован в ходе глобальной диджитал-трансформации ГК "КОРТРОС". Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта в проектирование и благоустройство, а также в сервисы для жителей. В своих проектах ГК "КОРТРОС" предоставляет дополнительные возможности не только офлайн, но и онлайн, чтобы жизнь резидентов была еще комфортнее и насыщеннее.