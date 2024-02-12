Все сферы жизни требуют внимания

Возможно ли быть хорошей мамой, отличным специалистом в работе и при этом все успевать? Зная некоторые лайфхаки, возможно. Как эффективно совмещать эти сферы и ничего не забыть, рассказала основатель тренингового центра "Дом управленческого мастерства" (ДУМА), мама четырех детей Ольга Паратнова.





Как успешно совместить карьеру и материнство

Совмещать карьеру и материнство иногда трудно. Но есть шаги, которые помогут быть эффективным управленцем и хорошей мамой.

1. Избавьтесь от мысли: "я плохая мама". Многие мамы начинают испытывать чувство вины выходя на работу. Включается установка: "я плохая мама, потому что бросаю ребенка".

Карьера страдает только тогда, когда женщина постоянно нервничает. Дома дела не складываются, потому что появляется чувство вины. Дети упрекают в отсутствии внимания. Женщина постоянно находится в стрессе.

Примите то, что вы "хорошая мама". Или хотя бы "достаточно хорошая мама". Это принять обычно легче. Покажите на своем примере, что иметь любимое дело важно.

2. Делегируйте обязанности команде. "Все, что может быть сделано не вами, должно быть сделано не вами". Это один из важных принципов делегирования, который можно применять в управлении командой и в воспитании детей.

Для успеха в карьере не нужно делать все самостоятельно. Делегируйте часть задач команде или ассистенту.

3. Делегируйте обязанности детям. Задайте себе вопрос, что из обязанностей могут делать дети. Например, наводить порядок в комнате. Делегируйте. Так вы станете более свободной. А дети более самостоятельными.

Помимо этих лайфхаков, есть еще несколько хитростей, которые помогут эффективно распределять время.

Тайм-менеджмент работающей мамы

Чтобы все успевать и не находиться в цейтноте, воспользуйтесь следующими хитростями.

● Метод "ромашка-напоминашка". Нарисуйте на большом ватмане ромашку, каждый лепесток которого будет символизировать день недели. Для каждого ребенка определите цвет стикера. Все кружки и дела детей распределите по лепесткам с указанием времени. Такой метод поможет детям стать более самостоятельными. А у мамы появится больше свободного времени.

● Ежедневно планируйте день. Фишка в том, чтобы включать в планирование не только свое расписание, но и детское. Так вы не только ничего не забудете. Но сможете избежать накладок. Полная картина дня будет у вас перед глазами.

● Включайте личное время в свое расписание. Многие прописывают рабочие задачи, встречи. А личное время упускается из вида. Обязательно включайте эти задачи в планер. Иначе на них не останется времени. Соблюдайте баланс между обязанностями, отдыхом и личным временем.

Совмещать материнство и карьеру правда не просто. Но вы можете это сделать используя предложенные шаги. Подходите к поставленным задачам без фанатизма. Делегируйте обязанности и у вас освободится время на другие дела.