Российские ученые изучили фермент, который способен замедлить развитие рака

Исследование может открыть дорогу к разработке препаратов, в которых человечество нуждалось всю свою историю

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН смогли провести исследование фермента, который играет ключевую роль в скорости развития злокачественных опухолей.

Так, речь идет о белке ALKBH3, который отвечает за исправление повреждений ДНК. В норме такие соединения представляют для организма пользу, однако при развитии онкологических заболеваний они способствуют развитию и разрастанию опухолей. А еще – к появлению "иммунитета" опухоли к радио– и химиотерапии.

Работа сибирских ученых имеет по-своему инновационное значение: впервые ученые описывают метод изучения структуры этого белка, а также фрагменты макромолекулы, которые ответственны за "взаимодействие с мишенью". Возможно, метод поможет продвинуть создание препаратов и обеспечить их внедрение в клиническую практику в ближайшие десять лет.

Подобные труды, описывающие работу указанного фермента, уже публиковались, однако ни один препарат еще не добирался до клинических испытаний. Так что исследование российских ученых может дать дорогу более активному изучению и разработке препарата, пишет gazetametro.ru.