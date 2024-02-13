Эксперты назвали самые вредные способы приготовления кофе

Эксперты назвали самые вредные способы приготовления кофе
Фото: Wacaco/www.globallookpress.com
Не все виды этого напитка одинаково полезны

Оказывается, любимый всеми напиток может нести как пользу, так и вред. Все зависит от того, как вы его приготовите. Ученые из Швеции выяснили, что кофе получается опасным для здоровья, если его готовить во френч-прессе. Об этом предупредил профессор Гетеборгского университета Даг Телле. В напитке, приготовленном таким образом, содержится много вредных веществ и холестерина, которые могут негативно отразиться на физическом состоянии и привести к некоторым заболеваниям.

Однако не только кофе из френч-пресса может навредить здоровью. Так, например, если приготовить его способом "по-турецки" или "по-гречески", это тоже не принесет много пользы, как утверждают специалисты. Такой напиток нужно обязательно процеживать при помощи бумажного фильтра, а только потом пить.

Согласно исследованиям European Journal of Preventive Cardiology (EJPC), проведенным с участием более полумиллиона человек, выяснилось следующее. Оказывается, что гурманы, предпочитавшие фильтрованный кофе, на 15% реже умирали в раннем возрасте. В экспериментальной группе, участники которой употребляли по четыре чашки кофе в день, был отмечен самый низкий уровень смертности, как заключили эксперты.

Ранее "Утро.ру" писало о наиболее вредной еде для людей старше 60 лет.

Источник: European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) ✓ Надежный источник

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