Раскрыт неожиданный способ поправить психическое здоровье

Занимайтесь танцами

Австралийские ученые выяснили, что поправить психику можно за счет танцев, которые оказались эффективнее остальных видов физической активности. Исследовав данные людей возрастом от 7 до 85 лет, ученые Сиднейского университета установили, что танцы в этом отношении являются эффективной терапией, направленной на улучшение эмоционального здоровья, обеспечения мотивации, социального познания, памяти и облегчение депрессии.

Результаты сравнили с остальными видами спорта – контактными дисциплинами, ходьбой и силовыми тренингами. Танцы превзошли все виды нагрузок и оказались эффективными как для молодых, так и людей старшей возрастной группы, отмечает портал "Ридлайф.ру".

"Выполнение напряженных движений в синхронизации с партнерами сопровождается высвобождением эндорфинов – пептидов, участвующих в выстраивании социальных связей, которые часто возникают во время групповой музыкальной деятельности. Предполагается также, что выполнение движений одновременно с группой людей провоцирует "слияние себя с другими" на нейронном уровне", – указывают ученые.

В такие моменты, уточняют авторы исследования, внутри группы или пары в танце возникает опыт доверительного межличностного прикосновения.

"Этот опыт связан с такими эффектами, как усиление гомеостатической регуляции и иммунорегуляции", – отмечают специалисты.