В УФСИН сообщили о смерти Алексея Навального*

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Управление Федеральной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает о смерти осужденного Алексея Навального*. Согласно приведенным данным, заключенный после прогулки почувствовал недомогание и практически сразу потерял сознание.
На место оперативно прибыли работники учреждения, осужденному вызвали скорую. Однако медики не смогли спасти Навального*. Медбригада констатировала его смерть.
В пресс-бюро ведомства также указали, что в ИК №3, где скончался осужденный, будет направлена комиссия, в которую войдут, кроме представителей оперативно-режимных структур, руководители из медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.
Причины смерти Навального* устанавливаются.
*включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
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