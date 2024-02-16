В УФСИН сообщили о смерти Алексея Навального*

Прибывшая бригада медиков не смогла спасти осужденного

Управление Федеральной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает о смерти осужденного Алексея Навального*. Согласно приведенным данным, заключенный после прогулки почувствовал недомогание и практически сразу потерял сознание.

На место оперативно прибыли работники учреждения, осужденному вызвали скорую. Однако медики не смогли спасти Навального*. Медбригада констатировала его смерть.

В пресс-бюро ведомства также указали, что в ИК №3, где скончался осужденный, будет направлена комиссия, в которую войдут, кроме представителей оперативно-режимных структур, руководители из медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

Причины смерти Навального* устанавливаются.

*включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму