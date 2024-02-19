Кошачий взгляд – опасный тренд

Чем чреват эффект "лисьих глазок"?

Раскосые глаза, хитрый прищур и кошачий взгляд – примерно так выглядит модный тренд, который получил популярность благодаря американским моделям Белле и Джиджи Хадид. Позже такой взгляд стали называть "лисьими глазками" и многие блогеры и знаменитости решили попробовать его на себе. Какими способами добиваются миндалевидных глаз, есть ли подводные камни у тренда? Спросили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

Как получить раскосый эффект?

Не смотря на популярность, операция по коррекции глаз – не новая. Просто в какой-то момент она приобрела другое название и благодаря соцсетям стала популярна. Добиться кошачьего взгляда можно несколькими способами.

– Кантопластика. Проводится на верхних и нижних веках для моделирования уголков глаз и создания раскосого взгляда;

– эндоскопический лифтинг. Нужную форму глаз можно создать с помощью подтягивания мышц и кожи в верхней трети лица. Небольшие разрезы выполняются в волосистой части головы и в области висков;

– блефаропластика. У операции много разновидностей и, в частности, она проводится с целью коррекции внешних уголков глаз;

– нитевой лифтинг. Моделирование нитями позволяет преобразить брови и края уголков глаз, но эффект в отличие от других методов недолговечен;

– инъекции филлера и ботокса. С помощью уколов также можно приподнять брови, веки и распахнуть глаза, но такая методика дает самый непродолжительный эффект.

– липофилинг. Методика перераспределения жира также помогает достичь раскосого лисьего взгляда. Особенно эффективен липофилинг при запавших веках и в тандеме с эндоскопическим лифтингом.

Все просто?

Если верить девушкам из соцсетей, то "лисьи глазки" – это 30 минут и готово. Конечно, это неправда. Любое вмешательство несет риски, требует квалифицированного подхода, профессиональной точности и рук, и рекомендаций по восстановлению. В случае с нитевым лифтингом все проще, но и результат может быть непредсказуемым. К тому же, повторные процедуры могут стать причиной фиброза тканей. А если вдруг нитка сорвется и переместится в другую анатомическую область, то это может нести серьезную опасность для зрения или доставлять дискомфорт в области висков. Эффект полностью исчезнет через несколько месяцев, поэтому если пациентка рассчитывает на длительный результат, то добиться кошачьего взгляда можно только хирургическим путем.

Останутся ли рубцы?

Все зависит от выбранной методики. Если это эндоскопический лифтинг, то мини-разрезы почти не видны. Важно учитывать индивидуальные особенности регенерации тканей. Надрез в любом случае нарушает кожный покров и даже нитевой лифтинг и уколы могут оставить гематомы и мелкие следы.

Стойкий и длительный результат достигается только в случае профессионального хирургического вмешательства, отмечает эксперт. Выбранную технику рекомендует медик после консультации, общения с пациентом, его пожеланий. Хороший хирург не ставит целью добиться трендового взгляда по однотипному шаблону, а учитывает изгиб глаз, взгляд, индивидуальный подъем бровей. Эстетический вкус и опыт играют здесь огромную роль.

"Как правило, блефаропластика совместно с височным лифтингом – наиболее частый и хорошо зарекомендовавший себя метод. Но надо понимать, что височная зона считается анатомически сложной, поэтому пациенту не стоит выбирать бюджетные и непроверенные пути – важно обращаться в клинику с надежной репутацией и профессиональными опытными врачами. Все же речь идет не только о красивом раскосом взгляде, но и о здоровье в целом", – указывает Алексанян.