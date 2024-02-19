5 шагов, как убрать разрушения из жизни и войти в белую полосу

5 шагов, как убрать разрушения из жизни и войти в белую полосу
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/www.globallookpress.com
Исключите негатив, одержав над ним победу

"Беда не приходит одна" – эта старая народная поговорка очень точно описывает то, что с нами происходит, когда падает уровень энергии. И чем больше внимания вы будете фокусировать на негативных событиях, тем больше их будет происходить в вашей жизни, указывает Сергей Че, эксперт в области цифровой психологии, личностного роста и бизнеса, основатель языковой онлайн-школы ЯRead и автор методики запоминания без зубрежки.

Чем больше хорошего вы будете замечать, тем больше позитивных событий будет приходить в вашу жизнь. Но это проще сказать, чем сделать. Пока вы не поднимите уровень энергии, хорошо замечать вы вряд ли начнете.

ПЕРВЫЙ ШАГ – ТРЕНИРОВКА ТЕЛА

Первое, с чего нужно начать, надеть тренировочный костюм и выйти на прогулку. Идти нужно быстро, долго и без перерыва. 10 тысяч шагов за 1,5 часа – отличный темп. Ходить желательно по парку и без наушников. Вы должны наблюдать и слушать окружающий мир.

Уходит стресс, тревожность, появляются ресурсы для позитивного мышления и творчества.

Второй шаг – принятие и благодарность

В этом нет ничего эзотерического. Когда вы принимаете всё то, что с вами произошло и благодарите за это, вам становится легче. Вы как бы сбрасываете тяжесть с плеч и становится легче и быстрее двигаться вперед.

Тут важно осознать, почему это произошло и что делать, чтобы ситуация не повторилась.

Третий шаг, философский

Как только вы примите то, что нет ничего "плохого" или "хорошего", что все происходящие – это всего лишь возможность прокачать те навыки, которые приведут вас к лучшей жизни.

Вы хотели стать богаче? Получите испытания, которые приведут вас к богатству.

Хотели стать успешными? Пройдите полосу препятствий

Все на пользу, даже если кажется, что происходит что-то очень неприятное.

Вам всегда посылают тех людей и события, которые делают вас счастливее, успешнее и здоровее. Но об этом вы узнает спустя время.

Четвертый шаг, займитесь любимым делом

Если такового нет, займитесь поиском. Вспомните, от чего вы получаете удовольствие. Кто-то играет в бильярд, кто-то рисует, кто-то чинит автомобиль в гараже, а кто-то готовит.

Нужно занять свои руки, ведь ими управляет большая часть мозга. Ведь если вы хотите выйти из череды неприятностей, вам просто необходимо переключиться на что-то другое, приятное и привычное.

К тому же, любая приятная физическая деятельность способствует выделению гормонов счастья.

Пятое, решающее действие, – помощь ближнему

Мы социальные существа и нам очень важно чувствовать и оказывать поддержку другим людям, даже если они не являются нашими родственниками.

Когда вы помогаете другому человеку, у вас также выделяются гормоны счастья. Причём в большом количестве. Вы испытывает душевный подъём, чувство гордости, радости и счастья.

Так вы запускает череду позитивных событий и настраиваете свой мозг видеть хорошее и замечать больше возможностей. А ведь они повсюду.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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