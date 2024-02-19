Быть, а не казаться: как правильно презентовать себя в новой компании

Быть, а не казаться: как правильно презентовать себя в новой компании
Фото: www.unsplash.com
Психолог дала полезные советы

У каждого из нас есть образ себя, сформированный в детстве. Он заключается в наших физических, поведенческих и психологических характеристиках. Манера говорить, одеваться, двигаться, вести себя: обо всем этом у нас уже давно есть собственное представление.

Чтобы понять, каково ваше место в коллективе на данный момент, следует как раз обратиться к этому образу, отмечает психолог Марина Гарбажа. Разложите его на составляющие и попробуйте посмотреть, что происходит вокруг вас: что о вас думают люди? Какие у вас отношения с коллегами? Чего вы уже достигли? И все это исходя из текущего образа.

Прежде, чем прийти в новую компанию, нужно понять, чем вы уже обладаете и какой сигнал изнутри вы подаете людям своим позиционированием. Проведите небольшой эксперимент и понаблюдайте за тем, как вы реагируете на людей и события вокруг. Можно даже присоединиться, например, к бизнес-клубу или любому другому сообществу по интересам, чтобы проследить за своими реакциями среди незнакомых вам людей.

После этого у вас появится видение того, как вы преподносите себя и что можно в вашем образе доработать, чтобы чувствовать себя комфортно в новом коллективе и легко устанавливать контакт. Здесь, конечно, все зависит от того, какую задачу вы ставите перед собой и что хотите в итоге получить: усилить или поменять свое окружение, обрести новые связи или научиться выступать на публике.

Исходя из этого вы сможете немного дособрать тот образ, который нужен вам для комфортного пребывания в новом коллективе. Например, если вы меняете работу, вам может понадобиться прокачка лидерских навыков и языка тела, а если приходите знакомиться с родителями партнера, то полезнее будет подключить свои родовые акценты. Образ может и должен меняться в зависимости от ситуации, поэтому нужно учиться адаптировать и усиливать некоторые его стороны под текущие обстоятельства. Так вам будет намного проще находить контакт с окружающими людьми, при этом не забывая о собственном “я”.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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