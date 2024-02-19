Борис Ефимович Ушерович: карьера успешного акционера

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Родился 15 апреля 1972 года в
Москве, СССР. После завершения средней школы вступил в ряды советской армии,
где научился ценить командную работу и принимать решения в сложных ситуациях.
С начала 2000-х годов Борис проявил интерес к строительству в железнодорожной сфере. Его компания занималась обслуживанием железнодорожных линий, а затем сосредоточилась на комплексных решениях в этой области. С 2014 года Ушерович акционер Группы Компаний 1520, ведущего производственно-строительного холдинга в России в сфере ж/д-строительства.
Кроме того Борис Ушерович активный общественный деятель. Бизнесмен активно поддерживает социальные инициативы, образование и спорт. Ему принадлежит идея краудфандинговой платформы Планета.ру.
Благотворительность — еще одна важная часть его жизни. Он поддерживает местную футбольную команду, помогает детям из малообеспеченных семей.
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Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".