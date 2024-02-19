Борис Ефимович Ушерович: карьера успешного акционера

Борис Ушерович — акционер Группы Компаний 1520, российского холдинга, специализирующегося на строительстве и проектировании железных дорог

Родился 15 апреля 1972 года в Москве, СССР. После завершения средней школы вступил в ряды советской армии, где научился ценить командную работу и принимать решения в сложных ситуациях.



С начала 2000-х годов Борис проявил интерес к строительству в железнодорожной сфере. Его компания занималась обслуживанием железнодорожных линий, а затем сосредоточилась на комплексных решениях в этой области. С 2014 года Ушерович акционер Группы Компаний 1520, ведущего производственно-строительного холдинга в России в сфере ж/д-строительства.

Кроме того Борис Ушерович активный общественный деятель. Бизнесмен активно поддерживает социальные инициативы, образование и спорт. Ему принадлежит идея краудфандинговой платформы Планета.ру.

Благотворительность — еще одна важная часть его жизни. Он поддерживает местную футбольную команду, помогает детям из малообеспеченных семей.