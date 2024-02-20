Раскрыто влияние запахов на спортивные результаты

Раскрыто влияние запахов на спортивные результаты
Фото: Richard Tsong-Taatarii/www.globallookpress.com
Обонятельная стимуляция оказывает положительный эффект во время физической активности

Канадские ученые из Монреальского университета выяснили, что отдельные запахи улучшают спортивные результаты. Специалисты провели анализ девятнадцати исследований, раскрывающих влияние обонятельной стимуляции на физактивность.

В эксперименте приняли участие до 104 человек, большая часть из которых – физические здоровые молодые люди со средним возрастом в 20 лет. Ученые изучали воздействие запаха на участников: это были полоски под носом, вата, диффузоры с эфирными маслами и многое другое.

Оказалось, что аммиак увеличивает частоту сердечных сокращений, улучшая внимательность. А перечная мята улучшает силу, выносливость и скорость бега, поддерживая при этом работу сердечно-сосудистой системы. Запахи таких цитрусовых, как лимон и апельсин, поднимают человеку настроение.

Впрочем, запахи не оказывают значительного эффекта на результаты в спортивных занятиях, уточняет портал "Ридлайф.ру". К истине ученых приблизят лишь дальнейшие исследования.

Источник: ScienceDirect ✓ Надежный источник

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