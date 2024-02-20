Раскрыто влияние запахов на спортивные результаты

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Канадские ученые из Монреальского университета выяснили, что отдельные запахи улучшают спортивные результаты. Специалисты провели анализ девятнадцати исследований, раскрывающих влияние обонятельной стимуляции на физактивность.
В эксперименте приняли участие до 104 человек, большая часть из которых – физические здоровые молодые люди со средним возрастом в 20 лет. Ученые изучали воздействие запаха на участников: это были полоски под носом, вата, диффузоры с эфирными маслами и многое другое.
Оказалось, что аммиак увеличивает частоту сердечных сокращений, улучшая внимательность. А перечная мята улучшает силу, выносливость и скорость бега, поддерживая при этом работу сердечно-сосудистой системы. Запахи таких цитрусовых, как лимон и апельсин, поднимают человеку настроение.
Впрочем, запахи не оказывают значительного эффекта на результаты в спортивных занятиях, уточняет портал "Ридлайф.ру". К истине ученых приблизят лишь дальнейшие исследования.
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