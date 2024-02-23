Обнаружен самый ленивый кот на свете – видео

Обнаружен самый ленивый кот на свете – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый совсем потерял желание двигаться

Видеоролики, посвященные зарисовкам из жизни братьев наших меньших, пользуются небывалой популярностью в социальных сетях. Наверное многие обращали внимание, что за просмотром забавных видеороликов с котиками и собачками можно провести неограниченное количество времени.

Периодически в социальных сетях появляются настоящие звезды – видеоролики с некоторыми животными пользуются бешеной популярностью. Таким новым героем интернета стал очаровательный котик, который продемонстрировал публике невероятный уровень лени.

На запись попал момент преодоления лентяем лестницы. Обычно котики легко справляются с таким препятствием, грациозно перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. Однако для самого ленивого на свете кота такой подход не допустим. Жирненький котик решил, что намного приятнее и энергозатратнее постепенно "стекать" по ступеням. Необычный видеоролик заставил публику хохотать.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

Армия России отбила Победу в ДНР

Отличились бойцы подразделения "Южной" группировки

В США описали будущий вид Украины: "Больше территорий"

Киев продолжает упрямиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей