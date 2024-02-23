Обнаружен самый ленивый кот на свете – видео

Усатый совсем потерял желание двигаться

Видеоролики, посвященные зарисовкам из жизни братьев наших меньших, пользуются небывалой популярностью в социальных сетях. Наверное многие обращали внимание, что за просмотром забавных видеороликов с котиками и собачками можно провести неограниченное количество времени.



Периодически в социальных сетях появляются настоящие звезды – видеоролики с некоторыми животными пользуются бешеной популярностью. Таким новым героем интернета стал очаровательный котик, который продемонстрировал публике невероятный уровень лени.



На запись попал момент преодоления лентяем лестницы. Обычно котики легко справляются с таким препятствием, грациозно перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. Однако для самого ленивого на свете кота такой подход не допустим. Жирненький котик решил, что намного приятнее и энергозатратнее постепенно "стекать" по ступеням. Необычный видеоролик заставил публику хохотать.



