Использование гаджетов негативно сказалось на словарном запасе детей

Результаты эксперимента поражают

Современный человек практически не может представить себе жизнь без удобных гаджетов: планшета, ноутбука, смартфона. Многие родители используют устройства для того, чтобы отвлечь детей и высвободить себе время. Однако такой подход может привести к весьма плачевным последствиям.



Как сообщает портал "Ридлайф.ру", американские ученые провели соответствующий эксперимент и выяснили, что активное использование гаджетов приводит к снижению умственных способностей ребенка.



В исследовании участвовали детки от 17 до 30 месяцев. В итоге выяснилось, что малыши, проводящие за просмотром видеороликов не менее 2 часов в день, строят более простые предложения, знают меньше слов и в целом отстают от сверстников.

