Печатное дело Ивана Семашко: как привлекать крупных заказчиков

Генеральный директор крупнейшей типографии Амурской области рассказал, как создать успешный бизнес в полиграфии с нуля и зачем печатной компании корпоративный университет

Российские полиграфические предприятия за последние три года столкнулись с серьезными вызовами, включая нарушения логистических цепочек, уход крупных участников отрасли, а также изменение потребностей профессиональной аудитории. В таких условиях бизнесу критически важно не только осознавать актуальные тенденции развития рынка, но и заниматься активным продвижением в конкурентной среде, уверен Иван Семашко, генеральный директор благовещенской группы компаний "Дважды два". Он буквально с нуля создал крупнейшую цифровую и единственную офсетную типографию Амурской области. Сегодня это пример предприятия, которое продолжает развиваться и наращивать производственные мощности, несмотря на внешние обстоятельства. А генеральный директор Иван Семашко удостоен звания Почетный полиграфист России за заслуги в области полиграфии, а также внедрение новых технологий и вклад в борьбу с безработицей.

ПОЛИГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

Типография, которой руководит Иван Семашко, сейчас – один из лидеров на рынке полиграфии Приамурья. Только в течение 2023 года здесь отпечатали более 10 миллионов экземпляров газет и выполнили около 10,5 тысячи заказов на полиграфические услуги. А всего 16 лет назад этого направления в деятельности группы компаний "Дважды два" даже не существовало. Были лишь планы, которые учредители доверили воплотить в жизнь Ивану. В новом, в том числе для него самого, деле полиграфии в итоге он стал настоящим экспертом и развил группу компаний до медиахолдинга.

"Полиграфия – не просто процесс печати бумаги, это искусство, где каждая страница становится отражением профессионализма и опыта. И как в любом искусстве, в полиграфии большое значение имеют инструменты, оборудование",

– говорит Иван.

Он изучил рынок технологий, начал модернизацию предприятия и в 2014 году первым в регионе установил в типографии печатную листовую машину, которая в отличие от имеющейся рулонной выдавала продукцию небольшого формата на отдельных листах, обеспечивая при этом высокое качество. Клиенты при этом начали получать готовые заказы намного быстрее. Газету продолжали печатать на рулонной машине. Вслед за типографией "Дважды два" подобное оборудование начали покупать и другие компании, но не смогли добиться такого же качества. В итоге все цветные газеты Приамурья начали обращаться за печатью к Ивану. А к 2015 году конкурентов у него по сути не осталось.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-ИННОВАТОР

Многие удовлетворились бы этим, но не Иван Семашко. В 2019 году он первым в России установил офсетную печатную машину Heidelberg Speedmaster CX 75-5+L с уникальным для региона оснащением. Новость об инновации в типографии Благовещенска попала на страницы федеральных отраслевых изданий.

"Наша типография сделала стратегический выбор в пользу современного оборудования, внедрив в производство первую в России офсетную печатную машину Heidelberg Speedmaster CX 75. Этот шаг стал ключевым моментом в нашем развитии, позволив нам повысить производительность и улучшить качество печати",

– объясняет Иван Семашко.

Шаг был довольно рискованным: хотя уникальное оборудование сократило время печати почти в четыре раза, в России с такой технологией еще никто прежде не работал. Однако Благовещенская типография успешно ее освоила, и ее опыт стал образцовым для других предприятий в отрасли – к Ивану обращались специалисты типографий со всех регионов России за рекомендациями перед покупкой этой печатной машины.

В профессиональном сообществе Иван Семашко признан экспертом высокого уровня: с 2020 года он является членом Московской ассоциации предпринимателей – престижной межрегиональной общественной организации, объединяющей деловых людей России. В ассоциации он ведет активную работу, которая была неоднократно отмечена дипломами и благодарностями.

А компания Ивана Семашко входит в крупнейшие профессиональные объединения: Национальный союз полиграфистов и Национальную ассоциацию полиграфистов. В этих сообществах состоят ведущие типографии России.

ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сегодня одна из крупнейших в Амурской области типографий изготавливает все виды полиграфической продукции – от визиток до книг, и не только благодаря новейшему оборудованию и автоматизации производственных процессов, но и высокопрофессиональному коллективу. Иван Семашко убежден, что даже на лучших в мире печатных машинах невозможно изготавливать качественную продукцию без подготовленных специалистов. И обучает профессионалов буквально с нуля. Для этого он создал в компании корпоративный университет, где сотрудники постоянно повышают квалификацию.

"В нашем обучающем центре сотрудники могут приобретать новые навыки, знания и умения, а лекторами и тренерами работают лучшие специалисты нашего предприятия. Этот подход не только улучшил производительность, но и способствовал созданию сильной корпоративной культуры",

– рассказывает руководитель.

Учредители компании отметили выдающиеся успехи Ивана Семашко в развитии предприятия и в 2019 году назначили его генеральным директором медиахолдинга. За пять лет работы в этой должности он проявил себя хорошим стратегом – его решения позволили за три года повысить доходность предприятия более чем на 50%. А в 2023 году выручка компании возросла на 25% по сравнению с предыдущим годом. Благодаря таким результатам Иван Семашко занял четвертое место во всероссийском отраслевом рейтинге руководителей, который ежегодно составляет авторитетное издание для бизнесменов "Генеральный директор".

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

Высшим признанием профессионализма Ивана Семашко стало присвоение ему звания Почетного полиграфиста России. Но, по мнению генерального директора, есть куда расти и ему, и группе компаний. Уже в ближайших планах – новая покупка уникального оборудования.

"На данный момент мы планируем завозить в Россию и наш регион оборудование для производства миллионными тиражами коробок маленького и среднего размеров, – делится планами директор. – Это совершенно новое производство как для нашего предприятия, так и для Дальнего Востока в целом, аналогов на рынках региона нет".

Кроме того, Иван Семашко решил открыть новое направление в фирме – поставку оборудования для типографий. У него уже есть большой опыт, наработанный годами с партнерами по всему миру, поэтому оборудование он закупает по прямым контрактам с заводов. Собственная логистика, установка, монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и его обслуживание делает это направление деятельности весьма перспективным. А главное – поможет попасть в число лучших в стране и другим типографиям.