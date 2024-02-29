Ретроспектива табакокурения

По данным ВОЗ, около миллиарда людей по всему миру курят и не собираются отказываться от вредной привычки. Химические яды, канцерогены и радионуклиды, содержащиеся в продуктах горения сигарет, не останавливают курильщиков. Табачная эпидемия влияет не только на здоровье мирового населения, но и на экологию. Ежегодно на просторах природы оказывается около 4,5 триллиона окурков.



Корни массовой никотиновой зависимости восходят к V–III веку до нашей эры. Именно тогда индейцы майя обнаружили, что табачные листья можно использовать в качестве психостимулятора, лекарства от всех болезней и инструмента для связи с высшими силами. В XV веке растение попало в руки испанцев и вскоре захватило Западную Европу. "Коричневое золото" стало культурным кодом, с которым боролись религиозные деятели многих стран: акцизные сборы, запрет на продажу, антитабачные протесты – с тех пор мало что изменилось.



Консолидация медицинского сообщества вокруг справедливой концепции о вреде курения заставила отрасль изменить вектор развития. Множество опросов и исследований связывало возникновение онкологии с сигаретами. Изобретение фильтра стало лишь техническим решением проблемы. Тогда в руки курильщиков начали попадать электронные системы нагревания, нюхательный табак, вейпы, бестабачные никпэки и товары никотинзаместительной терапии.



В некоторых странах альтернативные продукты позволили людям отказаться от традиционных сигарет. Например, в Швеции после выхода на рынок никотиновых паучей (никпэков) осталось только 5% курильщиков. Другие страны практикуют полный запрет на продажу табака или повышают акциз. К сожалению, такие ужесточения зачастую провоцируют приток контрафакта.



О том, какой длинный путь прошел никотин, подробно пишет издание N+1. Будьте осторожны, прочтение статьи может вызвать желание бросить курить навсегда. Ну или как минимум подобрать менее вредную альтернативу традиционным сигаретам.