Ретроспектива табакокурения

Ретроспектива табакокурения
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По данным ВОЗ, около миллиарда людей по всему миру курят и не собираются отказываться от вредной привычки. Химические яды, канцерогены и радионуклиды, содержащиеся в продуктах горения сигарет, не останавливают курильщиков. Табачная эпидемия влияет не только на здоровье мирового населения, но и на экологию. Ежегодно на просторах природы оказывается около 4,5 триллиона окурков.

Корни массовой никотиновой зависимости восходят к V–III веку до нашей эры. Именно тогда индейцы майя обнаружили, что табачные листья можно использовать в качестве психостимулятора, лекарства от всех болезней и инструмента для связи с высшими силами. В XV веке растение попало в руки испанцев и вскоре захватило Западную Европу. "Коричневое золото" стало культурным кодом, с которым боролись религиозные деятели многих стран: акцизные сборы, запрет на продажу, антитабачные протесты – с тех пор мало что изменилось.

Консолидация медицинского сообщества вокруг справедливой концепции о вреде курения заставила отрасль изменить вектор развития. Множество опросов и исследований связывало возникновение онкологии с сигаретами. Изобретение фильтра стало лишь техническим решением проблемы. Тогда в руки курильщиков начали попадать электронные системы нагревания, нюхательный табак, вейпы, бестабачные никпэки и товары никотинзаместительной терапии.

В некоторых странах альтернативные продукты позволили людям отказаться от традиционных сигарет. Например, в Швеции после выхода на рынок никотиновых паучей (никпэков) осталось только 5% курильщиков. Другие страны практикуют полный запрет на продажу табака или повышают акциз. К сожалению, такие ужесточения зачастую провоцируют приток контрафакта.

О том, какой длинный путь прошел никотин, подробно пишет издание N+1. Будьте осторожны, прочтение статьи может вызвать желание бросить курить навсегда. Ну или как минимум подобрать менее вредную альтернативу традиционным сигаретам.

Беглого Феклистова из "Сватов" разгромили: "Заражен гнилью"

Артист объявил, что ему стыдно быть русским

Сергей Лавров сделал заявление об "отмене" Леонида Агутина

К персоне певца приковано пристальное внимание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей