Инновационный детский сад в мкр. «Равновесие» передали Одинцовскому г.о.

Инновационный детский сад в мкр. «Равновесие» передали Одинцовскому г.о.
Пресс-служба ГК "КОРТРОС"
Трехэтажное здание детсада рассчитано на 15 групп

Группа компаний "КОРТРОС" передала на баланс администрации Одинцовского городского округа детский сад в микрорайоне "Равновесие". Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов лично присутствовал на приемке.

"Детский сад в микрорайоне "Равновесие" – не первый социальный объект, который мы построили и передаем муниципальному образованию. Для нашей компании имеет первостепенное значение создание комфортной среды для жизни, районов с полноценным благоустройством и социальной инфраструктурой. 2024-й год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. И появление новых детских садов, школ и других детских образовательных учреждений позволяют создавать максимальные условия для роста и развития юного поколения страны", – отметил директор департамента девелопмента проектов Московского региона ГК "КОРТРОС" Данил Пилипенко.

"Трехэтажное здание детского сада возвел и передал муниципалитету инвестор – группа компаний "КОРТРОС". Новый садик рассчитан на 360 воспитанников, это 15 групп детишек в возрасте от 1,5 до 7 лет. Садик построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения. Здесь полностью готовы и оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кружковые, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения", – отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Этот детский сад, построенный ГК "КОРТРОС", рассчитан на 360 детей и уже введен в эксплуатацию, соответствующая документация выдана Министерством жилищной политики Московской области. Запись в него уже открыта.

Детское дошкольное учреждение стало первым в с. Перхушково, раньше ближайшее ДДУ находилось в 3 км от ЖК "Равновесие" в с. Юдино. Детский сад построен в полном соответствии с действующими нормативами и отвечает современным требованиям инженерного обеспечения, энергоэффективности и энергосбережения.

Трехэтажное здание детсада рассчитано на 15 групп. В нем оборудованы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинет логопеда, кружковые, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения, а также лаборатория со STEM-модулем. STEM – это модульная программа для дошкольного и младшего школьного образования, направленная на развитие интеллектуальных способностей ребенка в процессе его познавательной деятельности и вовлечения его в научно-техническое творчество. На базе детского сада по инициативе застройщика будет проведено обучение для педагогов по работе с этой программой.

Детский сад построен группой компаний "КОРТРОС" в рамках реализации второй очереди квартала. Первая очередь комплекса уже введена в эксплуатацию, идет процесс заселения.

Также главе Одинцовского городского округа Андрею Иванову показали готовые к передаче в муниципальную собственность квартиры (для расселения аварийного жилищного фонда) и помещение для кабинета врача общей практики.

ЖК "Равновесие – это загородный квартал комфорт-класса с минимальной плотностью застройки. Дома возводятся по принципам Green Development с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности. Внутренняя территория предполагает дворы "без машин" и предусматривает все для комфортной жизни: зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, свой детский сад на территории, детские и спортивные площадки. В пешей доступности от комплекса расположен один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья – земли Звенигородского лесничества, включающие 107 тыс. га леса, в том числе реликтового. Более 40% земли западной части Подмосковья законодательно закреплено под лесной фонд, поэтому она является наиболее экологически благоприятной.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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