Электронное голосование на mos.ru подготовили к нагрузкам на выборах президента

Разработчики рассказали, как поведет себя система при одновременном переходе десятков тысяч пользователей на сервис

Разработчики системы московского онлайн-голосования рассказали о функционировании сервиса при больших нагрузках, которая ожидается на выборах президента. Систему ждет серьезный вызов – ведь ничего подобного в масштабах на цифровом уровне еще в России не проводилось.

Мартовские выборы, как ожидают разработчики, будут популярными среди голосующего населения. Поэтому в системе онлайн-голосования был предусмотрен особый алгоритм.

Так, при высокой загруженности (одновременном переходе десятков тысяч избирателей на elec.mos.ru) система будет работать в режиме электронной очереди.

"Это позволит обеспечить стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и самого mos.ru. Такие нагрузки обычно наблюдаются в первые часы после старта голосования, когда люди читают новости о начале выборов, получают рассылки и смс – и сразу же идут голосовать онлайн", – указал глава Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

При переходе системы в указанный режим голосующий увидит на экране страницу с уведомлением о запуске электронной очереди. Это означает, что пользователю необходимо подождать, либо вернуться на страницу для голосования позже. Речь идет об абсолютно нормальном поведении системы.

"Электронная очередь не влияет на ход голосования – в этом можно будет убедиться на странице observer.mos.ru, которая покажет, что все голоса продолжают корректно попадать в блокчейн", – пояснил Костырко.

Онлайн-голосование на выборах президента России пройдет в течение трех дней – с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по прямой ссылке https://elec.mos.ru.