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В жизни троюродной сестры короля Британии Карла III произошли приятные перемены. Девушка беременна и собирается замуж. Однако выбор представительницы августейшего семейства некоторым может показаться странным – Мэддисон Бруденелл намерена выйти замуж за сварщика из Канады.
Девушка познакомилась со своим будущим мужем в самолете. Тогда она была подавлена из-за болезненного развода с предыдущим супругом – диджеем Jazz Purple. Молодые люди разболтались и почувствовали любовь. Вскоре Брет Капетанов покинул Канаду и переехал в Великобританию.
Семья аристократки приняла мужчину тепло, скоро возлюбленные зарегистрируют брак – девушка уже беременна.
Ситуация заметно изменилась
Ведущий не хотел произвести на лидера плохое впечатление