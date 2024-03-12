Беременная кузина короля Британии собралась замуж за сварщика

До этого девушка была замужем за диджеем

В жизни троюродной сестры короля Британии Карла III произошли приятные перемены. Девушка беременна и собирается замуж. Однако выбор представительницы августейшего семейства некоторым может показаться странным – Мэддисон Бруденелл намерена выйти замуж за сварщика из Канады.

Девушка познакомилась со своим будущим мужем в самолете. Тогда она была подавлена из-за болезненного развода с предыдущим супругом – диджеем Jazz Purple. Молодые люди разболтались и почувствовали любовь. Вскоре Брет Капетанов покинул Канаду и переехал в Великобританию.

Семья аристократки приняла мужчину тепло, скоро возлюбленные зарегистрируют брак – девушка уже беременна.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

Радует Путина: в США указали на серьезный промах Европы

Ситуация заметно изменилась

Карлсон назвал единственный вопрос, который побоялся задать Путину

Ведущий не хотел произвести на лидера плохое впечатление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей