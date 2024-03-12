Беременная кузина короля Британии собралась замуж за сварщика

До этого девушка была замужем за диджеем

В жизни троюродной сестры короля Британии Карла III произошли приятные перемены. Девушка беременна и собирается замуж. Однако выбор представительницы августейшего семейства некоторым может показаться странным – Мэддисон Бруденелл намерена выйти замуж за сварщика из Канады.



Девушка познакомилась со своим будущим мужем в самолете. Тогда она была подавлена из-за болезненного развода с предыдущим супругом – диджеем Jazz Purple. Молодые люди разболтались и почувствовали любовь. Вскоре Брет Капетанов покинул Канаду и переехал в Великобританию.



Семья аристократки приняла мужчину тепло, скоро возлюбленные зарегистрируют брак – девушка уже беременна.

