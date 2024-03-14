Россиянам объяснили опасность приема просроченных антибиотиков

Все может закончиться крайне плохо

Врач-терапевт Анастасия Агаева предупредила россиян о последствиях приема просроченных антибиотиков, указав, что после такого совершенно легкомысленного и опасного для организма действия необходимо срочно вызвать скорую.

Со временем, предупреждает медик, некоторые просроченные антибиотики становятся ядовитыми. К таковым относятся лекарственные препараты с действующим веществом тетрациклин. Учитывая, что из-за изменений в химическом составе лекарство точно не окажет нужного эффекта, состояние может лишь ухудшиться.

К таким же лекарствам относится препараты в жидких формах – инъекционные растворы, назальные и глазные капли. Категорически откажитесь и от приема порошковых лекарств с истекшим сроком. А просроченный инсулин, указала Агаева, и вовсе может стать причиной диабетической комы.

Важна грамотная утилизация просроченных препаратов: водорастворимые можно смыть в раковину или унитаз, остальные же выбросить в мусор в герметичном пакете.