Терапевт объяснила опасность приема просроченных антибиотиков

Россиянам объяснили опасность приема просроченных антибиотиков
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Все может закончиться крайне плохо

Врач-терапевт Анастасия Агаева предупредила россиян о последствиях приема просроченных антибиотиков, указав, что после такого совершенно легкомысленного и опасного для организма действия необходимо срочно вызвать скорую.

Со временем, предупреждает медик, некоторые просроченные антибиотики становятся ядовитыми. К таковым относятся лекарственные препараты с действующим веществом тетрациклин. Учитывая, что из-за изменений в химическом составе лекарство точно не окажет нужного эффекта, состояние может лишь ухудшиться.

К таким же лекарствам относится препараты в жидких формах – инъекционные растворы, назальные и глазные капли. Категорически откажитесь и от приема порошковых лекарств с истекшим сроком. А просроченный инсулин, указала Агаева, и вовсе может стать причиной диабетической комы.

Важна грамотная утилизация просроченных препаратов: водорастворимые можно смыть в раковину или унитаз, остальные же выбросить в мусор в герметичном пакете.

Источник: Известия ✓ Надежный источник

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