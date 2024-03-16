Суд по «делу «Лайф-из-Гуд» – «Гермес» – «Бест Вей»: потерпевший дает удивительные показания

Начат допрос потерпевшего, который заявил о моральном ущербе в 1 млрд рублей

14 марта Приморским районным судом города Санкт-Петербурга продолжилось рассмотрение по существу резонансного уголовного дела № 1-504/24, связываемого следствием с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей". Началось судебное следствие по делу – с допроса одного из лиц, признанных следствием потерпевшим, В.А. Логинова (судебное заседание открытое, потому на персональные данные нет ограничений – примечание редакции): одного из двоих потерпевших, которые написали заявления о моральном ущербе в 1 млрд рублей.



Логинов сообщил (по словам лиц, присутствовавших на заседании), что был как клиентом инвестиционной компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". На счет "Виста" в компании "Гермес" он внес за шесть лет, по его собственным словам, несколько тысяч евро.

"При этом, согласно его заявлению, все эти годы он получал доход от этих вложений, – подчеркивает адвокат одного из обвиняемых Павел Сафонов. – Процент, как он сформулировал – "мелочевка": такой, что его хватало лишь на косметический ремонт квартиры, и снимал он деньги не каждый месяц. Сколько точно снял, в состоявшейся первой части допроса сообщить затруднился. В любом случае наличие дохода от вложений плохо вяжется с образом всех обворовывающей финансовой пирамиды, который пыталось нарисовать следствие. При этом вопросы о том, декларировал ли Логинов полученные доходы и платил ли с них налоги, поставили его в тупик".

Потерпевший сообщил, что после вступления в "Гермес" он также стал пайщиком кооператива "Бест Вей" – внес вступительный взнос, начал платить членские и паевые взносы, однако потом решил отказаться от кооператива, но деньги ему не вернули. "Логинов написал в кооператив о том, что намерен выйти из него, – заявили нам в совете кооператива. ­– Мы ему ответили, какие документы для этого он должен представить (в соответствии с уставом кооператива и его договором с кооперативом), но он этого так и не сделал, поэтому отсутствовали основания возврата ему паевых накоплений. Зато он сразу написал заявление в правоохранительные органы о том, что ему якобы отказываются вернуть паевые средства – что не соответствует действительности".

"На допросе потерпевший прилично "плавал", – отмечает адвокат Сафонов. – У него теория заговора: мол, окружающие знали, что у него есть деньги, все кругом его обманывали, чтобы нажиться. Он считает, что "Гермес" и кооператив виноваты во всех его жизненных бедах – в том, что он потерял много денег, потерял квартиру и развелся с женой. При этом Логинов сообщил, что договор с "Гермесом" он толком не читал, договор с кооперативом – тоже. Свое ходатайство о проведении повторной бухгалтерской экспертизы после завершения следственных действий, на которое ссылалось следствие, он тоже, по-видимому, не читал: "Никаких ходатайств, которые непосредственно не касались меня, я не заявлял". На следующем заседании все утверждения и цифры мы будем уточнять".

Допрос потерпевшего продолжится 21 марта. "Утро.ру" будет следить за резонансным уголовным делом.