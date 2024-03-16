Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Москве завершился первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов". Среди проголосовавших на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов разыграли первые призы, победителями стали более 1,6 млн человек.
Участники получили один из призов – одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки.
Москвичи старше 60 лет, проголосовавшие онлайн, гарантированно получают скидку в размере одной тысячи призовых баллов на покупки в любой из аптек-партнеров. По тысяче баллов досталось голосующим онлайн впервые, если они не победили в основном розыгрыше.
Для участников не старше 25 лет также предусмотрены отдельные бонусы – они получают скидку в 500 баллов для оплаты подписки онлайн-сервисов.
Супруги – при голосовании онлайн – могут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов. Среди родителей и опекунов несовершеннолетних детей разыграют семейные билеты в парк развлечений.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.
Поклонники сильно обеспокоены происходящим
А вся военная помощь для Украины лишь продлевает агонию Зеленского