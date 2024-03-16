Победителями первого розыгрыша «Миллион призов» стали более 1,6 млн избирателей

Они получили призовые баллы, которые можно потратить в магазинах-партнерах

В Москве завершился первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов". Среди проголосовавших на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов разыграли первые призы, победителями стали более 1,6 млн человек.

Участники получили один из призов – одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки.



Москвичи старше 60 лет, проголосовавшие онлайн, гарантированно получают скидку в размере одной тысячи призовых баллов на покупки в любой из аптек-партнеров. По тысяче баллов досталось голосующим онлайн впервые, если они не победили в основном розыгрыше.

Для участников не старше 25 лет также предусмотрены отдельные бонусы – они получают скидку в 500 баллов для оплаты подписки онлайн-сервисов.

Супруги – при голосовании онлайн – могут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов. Среди родителей и опекунов несовершеннолетних детей разыграют семейные билеты в парк развлечений.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.