Главные тренды Московской недели моды

Московская неделя моды продемонстрировала, в каких направлениях движется сейчас модная индустрия

Завершившаяся недавно Московская неделя моды стала особенной не только потому, что в ней приняло участие рекордное количество брендов – 230 марок из 48 городов и 11 стран мира. За сухими цифрами статистики стоят самобытные коллекции российских дизайнеров, наверное, впервые настолько всесторонне и аутентично представивших свой взгляд на современную моду. Мы выделили пять важных трендов, которые получили свое развитие на главном российском модном событии.



Симбиоз стилей



Дизайнеры Московской недели моды смело экспериментировали, миксуя между собой самые несочетаемые стили. Новая коллекция известного московского бренда XakaMa предложила неожиданную комбинацию из романтического декора и брутальных принтов в стиле гранж. Марка из Комсомольска-на-Амуре BRAND BRAMA пошла еще дальше, смешав футуристический стиль, эстетику киберпанка и элементы культуры аниме. Коллекция GVOZDEVA органично соединила горизонтальную и вертикальную полоску, добавить к ней горох. А молодой московский бренд IMK объединил панк и готику и, связав их тотальным черным цветом и сильными графическими образами.



BRANDMAMA (Комсомольск-на-Амуре). Фото: пресс-служба

Искусство как вдохновение

Картина "Контрастные звуки", написанная Василием Кандинским, определила название и настроение коллекции челябинского бренда KOTOVA.Как и знаменитый художник, дизайнер решила передать акустику через живопись, используя два инструмента для воплощения диссонирующих нот – форму и цвет. Московская марка EFREMOV использовала принты, вдохновленные мезенской росписью, поместив их на куртки и шапки-ушанки, объемные кардиганы, свитшоты, худи и топы. Дизайнер из Кирова Светлана Шатунова для своего показа выбрала тему современного балета – дефиле марки SHATU 1997 открылось танцем, а модели дефилировали в невесомых платьях, струящихся юбках, полупрозрачных леггинсах и чешках.



EFREMOV (Москва). Фото: пресс-служба

Инклюзивный подход



Мода должна подчеркивать уникальность человека – уверены дизайнеры Московской недели моды. Поэтому Екатерина Борисова, креативный директор бренда FIGHTELEMENT из Кемерово, акцентировала красоту обладательниц пятен витилиго. Принты, украсившие коллекцию в стиле спорт-шик, напоминают эти особенности кожи. Ульяновская марка KUZINA пригласила для участия в показе двух прекрасных моделей и подлинных звезд – Мартину Калагину и Алину Хусаинову, которые представили монохромные наряды со струящимися юбками-макси и комфортными оверсайз-кофтами. Девушки с синдром Дауна уже не первый раз блистают на подиуме, и мы желаем им больших успехов в карьере.



FIGHTELEMENT (Кемерово). Фото: пресс-служба

Звезды-амбассадоры



Звезды мирового кино и телевидения приехали на Московскую неделю моды не только для того, чтобы украсить собой светскую хронику мероприятия. Они стали яркими представителями своей культуры и дизайнеров своей страны. Лили Цзи, которую можно увидеть в голливудских и китайских блокбастерах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Отпетые напарники", приходила на показы в традиционных китайских платьях дизайна династий Мин и Сун. Лили поддержала и дефиле марки 致画ZHIHUA из Китая.

Лили Цзи в платье династии Сун. Фото: пресс-служба

Турецкая актриса Гизем Караджа, которую зрители знают по сериалам "Великолепный век", "Черная любовь", "Сапфир" приехала в Москву на показ бренда из Турции Emre Erdemoglu. Она с энтузиазмом рассказывала на Московскую неделю моды про бренды своей страны. А итальянская кинодива Орнелла Мути выступила в Москве с настоящим заявлением о том, как важно публике и специалистам восхищаться своей национальной модой, чтобы построить сильную индустрию.



Турецкая актриса Гизем Караджа. Фото: пресс-служба



Новые модные направления

Московская неделя моды в очередной раз подсветила не только новые модные имена, но и целые страны. Знакомство российских модных экспертов с дизайнерами из Эфиопии, ЮАР, Индонезии, Бразилии, Индии, Туниса, Египта и Коста-Рики, скорее всего, перерастет в долгосрочные отношения. Их коллекции стали для многих открытием, произвели большое впечатление, продемонстрировав огромный потенциал развивающихся модных индустрий этих государств.



ANISSA AIDA (Тунис). Фото: пресс-служба