В Москве на выборах президента проголосовали 4 млн человек

Большая часть избирателей проголосовала онлайн

В Москве на выборах президента РФ проголосовали уже более 4 миллионов человек, из них около 3 млн отдали свои голоса в электронном виде, тогда как бумажный бюллетень предпочли 1 млн избирателей.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, голосование в столице проходит в штатном режиме, без нарушений. Продолжаются атаки на систему дистанционного электронного голосования, но все они успешно отражаются.

заместитель председатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал, что были зафиксированы случаи, когда избиратели получали звонки и смс-сообщения на тему выборов от мошенников. "Для защиты от мошенников на выборах москвичи могут воспользоваться сервисом "Перезвони сам" – в столице данный онлайн-проект работает уже больше года. Сегодня в рамках проекта запущена специальная горячая линия", – напомнил Реут.

Отдать свой голос на выборах президента России можно с 15 по 17 марта 2024 года. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 часов. Отдать свой голос онлайн можно в любое время до 20:00 17 марта.

