Губернатор Подмосковья вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Одинцове

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Глава Московской области
Андрей Воробьев проголосовал на избирательном участке в Одинцовском округе. На
выборы он пришел вместе с супругой Екатериной и сыновьями Георгием и Михаилом.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
"Выборы – это всегда важно. А выборы президента – особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется "в бумаге", то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно", – отметил Воробьев.
В Московской области действует более 3900 участков для голосования. Задача властей региона состоит в том, чтобы выборы были организованы должным образом, добавил губернатор Подмосковья. В регионе, как ожидается, голосовать будут более шести миллионов человек.
Отмечается, что явка после первого дня голосования в Подмосковье превысила 31%. За выборами в регионе следят около 12 тысяч наблюдателей, включая зарубежных.
Напомним, что выборы президента в России проходят с 15 по 17 марта.
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