Губернатор Подмосковья вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Одинцове

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта 2024 года

Глава Московской области Андрей Воробьев проголосовал на избирательном участке в Одинцовском округе. На выборы он пришел вместе с супругой Екатериной и сыновьями Георгием и Михаилом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.



"Выборы – это всегда важно. А выборы президента – особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется "в бумаге", то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно", – отметил Воробьев.

В Московской области действует более 3900 участков для голосования. Задача властей региона состоит в том, чтобы выборы были организованы должным образом, добавил губернатор Подмосковья. В регионе, как ожидается, голосовать будут более шести миллионов человек.

Отмечается, что явка после первого дня голосования в Подмосковье превысила 31%. За выборами в регионе следят около 12 тысяч наблюдателей, включая зарубежных.

Напомним, что выборы президента в России проходят с 15 по 17 марта.