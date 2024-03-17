Как сделать так, чтобы мужчина дарил подарки не только на 8 марта

Эксперт Лариса Довженко дала несколько советов россиянкам

Подарки – это дары. Даже в самом слове виден этот корень. А дары мы все-таки получаем за что-то. Поэтому подарки – это не только приятные эмоции, это еще и подсознательная оценка наших действий в отношениях. Особенно к традиционным праздникам, как 8 Марта и 23 февраля мы пытаемся соизмерить и сравнить подарки. Если вы дарите мужчине носки, то будьте готовы в ответ получить расческу. Но на самом деле этот вопрос намного глубже. Давайте разбираться, как сделать так, чтобы не получить "расческу" на 8 марта и вообще получать подарки не только по праздникам.

Современная женщина многофункциональна. Она занимается всеми бытовыми вопросами, рождением и воспитанием детей, развитием отношений, и между делом еще и карьеру строит. Она поддерживает свою красоту, старается находиться в хорошем настроении. Это все занимает много времени и сил, женщина занята с утра до ночи.

Естественно, романтические и сексуальные отношения уходят на второй план, и мы их начинаем воспринимать их как обязанность, как дополнительный вклад в отношения. За это все мы хотим получить какую-то оценку, благодарность. Начинаем соизмерять мужской вклад, и начинает казаться, что он намного меньше. Поэтому мы очень скрупулезно относимся к подаркам, анализируем их.

Вот это та самая ошибка, из-за которой вам не дарят подарки на постоянной основе. Как только мы перестаем ценить подарки, они начинают превращаться в "валюту" которой мужчина "расплачивается" за наш вклад в семью и быт. Из приятных эмоций это становится обязательством, появляется установка "ты должен, я должна". Когда женщина перестает мерить отношения подарками и начинает увлекаться своей жизнью, когда она радуется тому, что она делает, когда она любит свою работу, когда она любит свою семью, то она повышает свою ценность. Тогда мужчине хочется делать ей подарки, он хочет ее одарить, то есть принести ей какой-то дар, потому что женщина наполняет энергией его, наполняет его жизнь радостью, спокойствием, благодарностью.

Второй причиной, почему вам не дарят подарки, является то, что вы об этом не рассказали мужчине. Это страх поделиться своими желаниями, мечтами. Если в самом начале отношений вы отказывались от цветов с посылом "это дорого, у нас нет денег, мне это не нужно!", то мужчина это запомнил и понял: цветы вам дарить не нужно. Поэтому так важно в отношениях все время разговаривать, не терять друг друга из вида, постоянно общаться. Важно четко объяснять, чего вы хотите, что вам нравится, ведь вкусы и интересы меняются в течение жизни.

Поэтому, когда женщина делает свою жизнь разнообразной, когда у нее множество увлечений, интересов, она становится довольна собой. Тогда в доме царит любовь и благодарность, мужчине всегда хочется вернуться домой, потому что там его ждет веселая, легкая, классная женщина, которую он еще больше хочет радовать. Тогда он будет думать: "А как ей еще сделать приятно? Как я могу ее порадовать?". Занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью. Рассказывайте своему мужчине, что вам нравится, какие отношения вам нравятся.