Как научиться видеть хорошее даже в плохом

Важно правильно подходить к оценке ситуации

В современном мире, где стрессы и негативные события могут оказать значительное воздействие на психическое здоровье, умение находить позитивные моменты в жизни становится важным навыком. Люди, способные видеть хорошее даже в самых непростых ситуациях, в итоге лучше ладят с окружающими и более удовлетворены жизнью.

Как научиться видеть позитивные моменты даже в трудные времена, Dni.ru рассказала психолог, основатель и преподаватель "Академии современной психологии личности" Марина Гарбажа.

Измените мышление

Первый шаг – измените свое мышление. Вместо того, чтобы фокусироваться исключительно на негативных аспектах, попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ведь каждый вызов – это возможность для роста и развития. Попробуйте задать себе вопрос: "Что я могу извлечь полезного из этой ситуации?", "Чему меня может научить эта трудность?", "Какие новые возможности открываются благодаря этой проблеме?".

Практикуйте благодарность

Одним из самых мощных способов научиться во всем видеть хорошее является практика благодарности. Когда мы становимся более осознанными, мы неизбежно переоцениваем свое отношение к жизни в целом. Если вы проснулись сегодня утром, вы живы, здоровы, ваши родные люди рядом – это уже повод для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.

Развивайте оптимизм

Оптимизм – важный аспект умения видеть хорошее даже в плохом. Развитие убеждения в том, что даже в самых сложных ситуациях есть потенциал для решения проблемы и достижения успеха, является ключом к переосмыслению негативного опыта. Постарайтесь замечать моменты, когда ваши ожидания не оправдались, и пытайтесь извлечь пользу из такого жизненного урока.

Научитесь принимать несовершенство

Помните, что идеальных обстоятельств и ситуаций просто не существует. Осознание того, что жизнь не может быть безупречной, поможет вам развить умение видеть позитивные стороны в любой ситуации и меньше обращать внимание на недостатки и несовершенства.

Освоение навыка видеть хорошее в плохом требует практики и терпения. Признавайте свои эмоции и не подавляйте их, но практикуйте осознанность и постепенно учите свой ум фокусироваться на положительных моментах. Со временем вы обнаружите, что умение находить хорошее в любой ситуации станет частью вашего образа мышления, что, в свою очередь, обогатит вашу жизнь.

Главное в этой работе – задаться вопросом "Почему вы замечаете только плохое?", считает психолог. Откуда убеждение, что вас окружают плохие люди или "наказывает бог", будто кто-то другой виноват в происходящем? Откуда такая внутренняя программа, заставляющая думать, что у кого-то все получается лучше? Попробуйте разобраться, почему вы всегда считаете себя хуже кого-то.

Полезная практика от психолога Марины Гарбажа

Возьмите листок бумаги и разделите его на три столбца. В первом столбце напишите, как вы видите своего папу, во втором – как видите маму, а в третьем – как вы видите себя глазами своих родителей. Это простое упражнение поможет понять причину ваших негативных установок. Когда проанализируете результат, вы поймете – все это лишь прошлый, детский, опыт. Так вы сможете увидеть, что сегодня, тот важный "инструмент", на котором вы играете на струнах жизни, находится в ваших руках. И только вы, как взрослый человек, можете взять за себя ответственность, начать видеть свои достижения. А как только вы научитесь ценить свои успехи, увидите, какое множество прекрасных моментов и возможностей несет в себе жизнь.