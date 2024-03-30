В подмосковном Королеве открылся фудкорт с кухнями разных стран мира

В регионе появилась новая гастрономическая точка

Предлагающий разнообразные блюда мировых кухонь фудкорт в Королеве выполняет задачи национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". О его открытии сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.



Новая гастрономическая точка в городе способствует созданию новых рабочих мест и увеличивает налоговые поступления в бюджет городского округа, отмечается в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, подобные инфраструктурные проекты развивают гастрономический туризм во всем регионе.

"В большинстве случаев, при правильной организации (продвижении, заинтересованности или вовлеченности) – интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона", – подчеркнул Мурашов.

На новом фудкорте также встретились представители администрации Королева и предприниматели. Они обменялись предложениями по развитию нового гастрономического предприятия.

Кроме того, в ходе их встречи выдвигались предложения по улучшению механизмов поддержки бизнесов Подмосковья.