В подмосковном Королеве открылся фудкорт с кухнями разных стран мира

В подмосковном Королеве открылся фудкорт с кухнями разных стран мира
Фото: пресс-служба правительства Московской области
В регионе появилась новая гастрономическая точка

Предлагающий разнообразные блюда мировых кухонь фудкорт в Королеве выполняет задачи национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". О его открытии сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Новая гастрономическая точка в городе способствует созданию новых рабочих мест и увеличивает налоговые поступления в бюджет городского округа, отмечается в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, подобные инфраструктурные проекты развивают гастрономический туризм во всем регионе.

"В большинстве случаев, при правильной организации (продвижении, заинтересованности или вовлеченности) – интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона", – подчеркнул Мурашов.

На новом фудкорте также встретились представители администрации Королева и предприниматели. Они обменялись предложениями по развитию нового гастрономического предприятия.

Кроме того, в ходе их встречи выдвигались предложения по улучшению механизмов поддержки бизнесов Подмосковья.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине

Ситуация выходит из-под контроля Запада

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей