В подмосковном Королеве открылся фудкорт с кухнями разных стран мира

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Предлагающий разнообразные блюда мировых кухонь фудкорт в
Королеве выполняет задачи национального проекта "Туризм и индустрия
гостеприимства". О его открытии сообщили в пресс-службе правительства
Подмосковья.
Новая гастрономическая точка в городе способствует созданию новых рабочих мест и увеличивает налоговые поступления в бюджет городского округа, отмечается в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.
Как отметил зампредседателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, подобные инфраструктурные проекты развивают гастрономический туризм во всем регионе.
"В большинстве случаев, при правильной организации (продвижении, заинтересованности или вовлеченности) – интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона", – подчеркнул Мурашов.
На новом фудкорте также встретились представители администрации Королева и предприниматели. Они обменялись предложениями по развитию нового гастрономического предприятия.
Кроме того, в ходе их встречи выдвигались предложения по улучшению механизмов поддержки бизнесов Подмосковья.
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