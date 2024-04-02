Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16 – дешево и сердито

MEGABOOK K16 отлично подойдет в качестве учебного или рабочего ноутбука

Бренд TECNO, известный яркими смартфонами со сбалансированными характеристиками, твердо нацелился и на другие ниши. Год только начался, а мы уже получили несколько новых продуктов, входящих в экосистему бренда. Среди них и новый ноутбук MEGABOOK K16, способный предложить адекватные рабочие характеристики за незначительную сумму. Подробнее о новинке – в нашем материале.



Дизайн

MEGABOOK K16 обладает стандартным для ноутбуков дизайном. Корпус из металла не обременен лишними деталями, как это было с первыми ноутбуками бренда. На корпусе прямо посередине расположился логотип TECNO. Металл оказался приятным на ощупь, к тому же не собирает отпечатки пальцев, остается относительно чистым даже при активном использовании. Весит модель 1,79 кг, толщина корпуса – 18.9 мм, цвет – Галактический серебристый.

И пусть внешне лэптоп не вызывает ярких эмоций (с ноутбуками в принципе сложно выделиться), MEGABOOK радует качеством сборки. Правильно настроенный шарнир позволяет спокойно открывать ноутбук одной рукой. Модель раскрывается на 180 градусов и легко фиксируется в любом промежуточном положении.

Портов не очень много, но все основные сценарии учтены. Слева расположились порт для зарядки, USB-C, HDMI 1.4 и USB-A 3.0. Справа нашлось место для еще одного USB 3.0, а также картридера MicroSD, 3.5 мм джека и разъема для проводного интернета.





Снизу установлены резиновые ножки, предотвращающие скольжение корпуса по поверхности. В плане эргономики MEGABOOK K16 получает твердую пятерку по всем пунктам.

Дисплей

Ноутбук получил крупный 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1020 и соотношением сторон 16:10. Большой экран означает более комфортную навигацию в таблицах и документах. Цветопередача достойная – всех тонкостей, важных где-нибудь в графическом дизайне, дисплей не передает, но при просмотре видео это не так заметно, а уж при работе с документами и вовсе не бросается в глаза. Максимальная яркость экрана – 300 нит. Прибавьте к этому антибликовое покрытие, и можно смело сидеть за ноутбуком даже при ярком солнечном свете.





Над экраном расположилась веб-камера на 2 МП с механической шторкой. Ее качества достаточно как для проведения созвонов с коллегами, так и для видеочатов с друзьями. Встроенные микрофоны хорошо ловят голос и фильтруют посторонние шумы при помощи AI-алгоритмов. В аудиосистему TECNO VOC также входит два динамика на 2,5 Вт с поддержкой объемного звука DTS.

Процессор и память

В MEGABOOK K16 стоит десятиядерный процессор 12-го поколения Intel Core i5-1235U, отличающийся хорошей производительностью и энергоэффективностью. Максимальная частота достигает 4.4 ГГц. Ноутбук справляется как с офисными приложениями, так и с некоторыми задачами повышенной сложности – вроде обработки видео или компьютерных игр. Впрочем, на последнее рассчитывать особо не стоит, ноутбук все же не игровой.





В пользу ноутбука говорит и мощная система охлаждения общей площадью 90000 мм2. Даже при сильной нагрузке температура процессора не поднимается выше допустимых значений, корпус устройства и вовсе практически не нагревается. Обратная сторона мощного вентилятора – шум. Если сильно загрузить ноутбук и заставить систему охлаждения работать на полную, то придется мириться с фоновым шумом кулера. Это компромисс той ценовой категории, в которой находится MEGABOOK K16.

Также здесь стоит двухканальная оперативная память на 16 ГБ и накопитель на 512 ГБ. И то, и то работает быстро, создавая приятное впечатление о производительности ноутбука. Для тех, кто взаимодействует преимущественно с различной документацией и прочими файлами, подобная эффективность будет особенно заметна. Лэптоп поддерживает стандарт Wi-Fi 5 – не самое быстрое решение, но большинство пользователей должно устроить – едва ли у многих на работе имеется Wi-Fi 6.





MEGABOOK K16 идет с лицензией Windows 11. Из собственного софта TECNO традиционно выделяют OneLeap – функцию беспроводного соединения устройств экосистемы бренда. Можно быстро и эффективно работать со смартфоном и ноутбуком одновременно. Таким образом бренд подталкивает к знакомству с другими девайсами TECNO, хотя пока что функция работает только со смартфонами серии PHANTOM и линейки CAMON 20.

Клавиатура и тачпад

Поскольку ноутбук рассчитан в большей степени на рабочие сценарии, он получил полноразмерную клавиатуру с отдельным числовым блоком, на котором для экономии места разместились и горячие клавиши Home, End, PgUp, PgDn. Ход клавиш оказался комфортным для печати.





В правом верхнем углу находится кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальцев, срабатывает точно и быстро. Из минусов – почему-то отсутствует подсветка клавиш, без которой работать в темное время суток практически невозможно. Зато тачпад увеличенный, примерно в полтора раза больше, чем обычно ставят в другие модели. С таким комфортно осуществлять навигацию по рабочему пространству лэптопа.

Аккумулятор

Батарея емкость. 70 Вт*ч гарантирует до 17.5 часов автономной работы в идеальных условиях. В жизни эта цифра, разумеется, меньше, но на рабочий день все равно хватает. На 100% яркости при активной эксплуатации MEGABOOK K16 разряжается за 7.5-8 часов, а со сниженной яркостью этот показатель будет еще выше.





В комплекте с ноутбуком идет адаптер на 65 Вт, который по своим размерам все же уступает портативным зарядкам у других моделей TECNO, да к тому же вставляется в свой специальный порт. Впрочем, при желании лэптоп можно спокойно заряжать и через порт Type-C.

Заключение

MEGABOOK K16 отлично подойдет в качестве учебного или рабочего ноутбука. Ресурсоемкий процессор, 16 ГБ памяти, емкий аккумулятор и яркий дисплей – всё это позволяет комфортно работать с самыми разными программами. А если учесть, что модель идет с лицензионной Windows 11, то ноутбук можно назвать выгодной покупкой.