Тренировать нельзя навредить: как обязательная сертификация фитнес инструкторов изменила индустрию

Эта мера призвана повысить безопасность занятий для клиентов

С осени прошлого года действует новый приказ Министерства труда об утверждении профессионального стандарта "Специалист по фитнесу". В документе прописаны требования, которым должны соответствовать инструкторы, в том числе касающиеся их образования. Посмотрим, что изменилось для фитнес тренеров, посетителей и владельцев спортзалов после вступления в силу новых нормативов.

Раньше фитнес-клубы сами определяли, людей с какой квалификацией следует нанимать. В каких-то заведения был строгий отбор, в каких-то – нет. В теории проводить тренировки мог любой человек без специального образования. И, конечно, периодически это приводило к травмам и другим неприятным последствиям у посетителей.

Сейчас, если у человека есть высшее или среднее профессиональное образование в непрофильной сфере, он обязан пройти профессиональную переподготовку в количестве не менее 250 часов. А если за плечами есть среднее профессиональное или высшее образование в области физической культуры и спорта или педагогики по специальности "Физическая культура" или в области обороны и безопасности государства по служебно-прикладной физической подготовке, потребуется курс повышения квалификации. Доучиваться не нужно только при наличии высшего образования по программам "Физкультурно-оздоровительные технологии и (или) фитнес". Кроме того, фитнес тренеры теперь регулярно должны проходить аттестацию, для этого, в том числе, им нужно пройти обучение по охране труда и оказанию первой медицинской помощи.

Некоторые владельцы фитнес-клубов жаловались на то, что данный норматив серьезно увеличит их издержки, однако многие тренеры поддержали данную инициативу.

Леонид Федоров, фитнес эксперт, презентер международных конвенций, старший методист Академии Федерации фитнес-аэробики России и автор первой российской программы сертификации тренеров тренажерных залов: "Это мера, которая позволит очистить рынок фитнеса от неквалифицированных кадров. Обязательная сертификация повысит безопасность занятий для клиентов и доверие с их стороны, а стандартизация знаний и навыков поможет поддерживать высокий уровень профессионализма в индустрии".





При этом выбрать учебное заведение, где из Вас сделают фитнес инструктора или обучат Ваш персонал, не так просто. В первую очередь надо обращать внимание на наличие лицензии на образовательную деятельность. Только в этом случае Вам могут выдать подлинные документы об образовании и квалификации. Кроме того, наличие лицензии свидетельствует о квалифицированном преподавательском составе, проработанных программах обучения, хорошей материально-технической базе для проведения занятий. Также, помимо проверки документов, перед началом обучения есть смысл пообщаться с выпускниками этого учебного заведения, почитать форумы, отзывы.

Несмотря на это, есть разные мнения относительно того, является ли достаточным введенный обязательный образовательный уровень.

"Минимум из 250 часов, которые надо освоить по закону, это примерно 2-3 месяца занятий, это немного, особенно, если человек приходит без бэкграунда, – поясняет Леонид Федоров, фитнес эксперт, презентер международных конвенций, старший методист Академии Федерации фитнес-аэробики России. – Однако за это время можно получить минимальные знания, для того чтобы проводить тренировки для здорового человека, составить простую программу занятий. Но если говорить о работе с более "сложными" клиентами, у которых есть травмы или какие-то заболевания, то, конечно, необходимо продолжать учебу, осваивать дополнительные образовательные программы. Например, я стараюсь не реже раза в год проходить дополнительные семинары для повышения квалификации и пополнения знаний о самых последних тенденциях в индустрии. Кроме того, это помогает мне проводить сертификацию других тренеров в клубах World Class и выпускников Академии фитнеса ФФАР на самом высоком уровне".

Для спокойствия и безопасности клиентам фитнес-клубов теперь стоит запрашивать информацию о сертификации тренера у администрации. Впрочем, даже наличие документа не гарантирует того, что перед Вам сильный специалист. Перед началом работы с инструктором эксперты советуют обращать внимание на то, проводит ли тренер опрос и на сколько детально узнает о Вас.

Леонид Федоров, фитнес эксперт, презентер международных конвенций, старший методист Академии Федерации фитнес-аэробики России: "Тренер обязательно должен задавать вопросы о Вашем здоровье, наличии травм, эмоциональном состоянии. Также он должен расспросить про опыт занятий, цели, обрисовать план работы на будущее, причем в идеале он должен касаться не только тренировок в зале, но и повседневного режима. При этом инструктор не должен давать слишком больших обещаний, ставить завышенные цели в слишком короткие сроки".

Впрочем, каких-то исследований по поводу того, на сколько улучшилось качество занятий в фитнес-клубах после введения сертификации с точки зрения клиентов, пока не проводилось.

Зато новая мера открыла новые карьерные возможности перед фитнес инструкторами. Теперь, получив необходимое образование и сдав экзамены, они могут не только устроиться в более престижный клуб, но и даже найти работу за границей. Например, Академия фитнеса ФФАР сотрудничает с образовательной компанией IFPA из США и выдает сертификаты международного образца.

