Британские СМИ сообщили о покупке Зеленским особняка короля Карла III

Король Карл III продал Зеленскому собственный особняк
Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/www.globallookpress.com
Сумму сделки держат в секрете

Украинский президент Владимир Зеленский стал новым владельцем особняка Хайгроув, который ранее принадлежал британскому королю. Здание расположено недалеко от Тетбери в Глостершире и служило Карлу III в качестве загородной резиденции, сообщает The London Crier.

Трехэтажный дом король купил еще в 80-х у сына бывшего премьер-министра Великобритании Гарольда Макмиллана. По данным издания, стороны договорились обо всем во время визита Владимира Зеленского в Лондон в феврале 2023 года, а уже спустя год сделка была полностью закрыта.

Официально Букингемский дворец не подтверждал сведения о продаже Хайгроув-хаус, однако журналисты нашли множество дополнительных фактов, указывающих на это. Например, увольнение сразу шести сотрудников особняка в конце марта. 

Кадр: YouTube.com

Сообщается, что стоимость здания составляет около 2,3 млрд рублей, но за какую цену его в действительности могли продать не разглашается. Почему президент Украины решил приобрести жилье – неизвестно. Журналисты полагают, что близкие отношения Елены Зеленской и королевы Камиллы помогли договориться о сделке. Источник средств на эту покупку также остается неизвестным.

Источник: The London Crier
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