Попытка увеличить пенис закончилась для мужчины импотенцией

Попытка увеличить пенис закончилась для мужчины импотенцией
Фото: freepik.com
Он сделал несколько операций на органе и прибегал к опасным уколам

Итальянец, недовольный размерами своего детородного органа, решил исправить ситуацию с помощью хирургического вмешательства. Однако результат операции его не удовлетворил – он сделал процедуру еще раз, а потом еще раз. В результате у пациента развилась эректильная дисфункция.

Оказалось, что у 40-летнего мужчины из Тосканы начались осложнения после первой операции. Он начал жаловаться на невозможность заниматься сексом и проблемы с бегом. В итоге он подал в суд на клинику и получил компенсацию в размере 110 тысяч евро. Эти деньги итальянец решил потратить на то, чтобы исправить возникшие проблемы.

Во время второго вмешательства ему провели увеличение пениса с использованием собственной жировой ткани. Через месяц у пациента появились дискомфорт, проблемы со здоровьем. В итоге он делал еще две операции, которые также не были успешными. 

Орган начал терять форму и объем, его анатомия была деформированной. Во время очередного слушания в суде по делу выяснилось, что мужчина в домашних условиях делал себе уколы, которые нельзя проводить без назначения врача – они, по заявлениям защиты, и нанесли около 30% основного урона половому здоровью. Остальную часть ответственности поделили между врачами и медицинскими учреждениями.

Источник: RaiNews ✓ Надежный источник

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